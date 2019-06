Hoy presentamos: El orgullo gay, segunda parte

Apachurro, señora bonita. Dicen que las segundas partes nunca son buenas, esto no cuenta para Toy Story 4. Sin spoilear la película, volví a llorar y el final es totalmente sorpresivo.

Quizá eso fue lo que me chocó en un principio, odié a Woody, porque no era el mismo, pero ¿quién lo es? y porque no esperaba que hiciera lo que hizo, aunque después reflexioné… A veces hay que arriesgarse para que las cosas salgan mucho mejor, aunque no sea lo que estaba planeado.

Así lo hicieron los productores Billy Rovzar y Carlos Bardasano al dar la noticia en Hoy de que Juliantina, la famosa pareja de Amar a muerte, conformada por Valentina y Juliana, harán una película.

Bárbara López y Macarena Achaga estaban super emocionadas; esa alegría contagió a todo el foro y a las redes sociales, porque los fans de las Juliantinas nunca tiraron la toalla; siempre defendieron su arcoiris con amor y demostraron lo que puede hacer una “minoría”. Aquí no termina la cosa, las Juliantinas formarán parte del proceso creativo de la película, gracias a una aplicación llamada “story place”; podrán seguir opinando sobre que les gustaría ver, quien quieren que salga en el filme, etc. En este proyecto estará involucrada la pluma de Leonardo Padrón, qué emoción ¡esto apenas comienza!

Pero ¿qué pasa cuando uno arriesga y las cosas no le salen?, tal es el caso de Pablo Montero, que estuvo como conductor invitado unos días con nosotros en Hoy y el fin de semana se presentó en Mexicana Universal con la promesa de ser el coach de La Voz Senior; pero me vengo enterando que el formato se va a ir con los mismos coaches… Así que a veces no siempre el que arriesga gana.

Hablando de La Voz, la que está ganado como siempre es Belinda, ¿ya escucharon su nueva rola “Amor a primera vista” con los Angeles azules, Lalo Ebratt y mi compadre Horacio Palencia, que también es el compositor?; junto a Descemer Bueno (el creador del hit “bailando” de Enrique Iglesias), lograron una súper rola que actualmente es mi placer culposo.

Hablando de música, Gloria Trevi llenó la Arena Ciudad de México, ahí estaba hasta nuestro patrón Emilio Azcárraga. Me encantó verlo tomándose fotos con toda la gente que se le acercaba; me gusta su pasión por el América, haberlo visto en Club de Cuervos. Ese tipo de acciones, siempre cercano con la gente, mientras disfrutaba del espectáculo.

PD: ¡Nos vemos en la marcha! Recuerden: love is love, este consejo les doy porque su amiga Escalona soy. PD: No mientan por convivir.