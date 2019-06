Niurka explota por detención de su hija Romina

Romina Marcos, la hija Niurka, fue llevada ante el MP de la delegación Miguel Hidalgo por policías, tras encontrar en su mochila una pipa que es utilizada para fumar marihuana. La madre de la joven habló con el equipo de Diario BASTA! para denunciar la situación que vivió su hija por parte de los policías, como abuso de poder.

“Es ilegal que cualquier policía te pida abrir tu mochila, de la nada… Mi hija venía de un casting con su novio y de la nada cinco policías se la llevan al MP por tener una pipa, pero señores eso es un abuso, en México se puede portar menos de 5 cinco gramos y si lo haces en la calle pagas una multa cívica, pero estos lo que hicieron fue llevarse a mi hija y bueno, finalmente las autoridades hicieron su trabajo y nos dejaron ir sin pagar nada, porque insisto, no por tener una pipa ya quiere decir que fumas o vendes marihuana”.

La vedette asegura que como mamá tiene buena comunicación con sus hijos y sobre el tema de la drogas habla constantemente.

ADMITIÓ HABERLA FUMADO

“A mí, fumar la marihuana me hace dormirme, no me prende como a otros y por eso no la consumo y lo que si lo he hecho es por parte medicinal, pero en otras sustancias, yo creo que hoy en día es muy común fumarla y bueno, lo que sí considero es que hace falta más información de este tema”, dijo la cubana. Por otro lado, Romina se irritó cuando le cuestionamos si es una chica consumidora del cannabis.

“A ti qué te importa si fumo o no –reaccionó-. Lo que quiero decir es que no eres criminal, o sea, yo conozco mis derechos y sé que puedo fumar un porcentaje, pero hasta ahí, aquí se trata de mostrar el mal trato por parte de policías… En mi familia mi abuela consumía esta planta, pero en forma medicinal y finalmente esa opción la conocemos y poco. Las autoridades me dieron la razón y el juez regañó a los policías que me quisieron tratar como una verdadera criminal”, aseguró.