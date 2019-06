Lloran a Gualberto Castro

Like

Fue en el sur de la Ciudad de México donde fue velado el cuerpo de Gualberto Castro, quien perdió la vida después de luchar 3 meses en contra del cáncer. Antes de las 10 de la noche del día

jueves, su cuerpo llegó a la funeraria, donde amigos y familiares se dieron cita para despedirse de él.

El respeto y amor que sintieron por su amigo Gualas, como muchos lo llamaban, se mostró con las cadenas de aplausos que durante toda la noche se estuvieron realizando. Su viuda, la señora Gundy Becker, compartió el dolor que le causa entender que su compañero de vida de más de 25 años ya no está en este mundo.

“Ya no me toquen más el tema, estoy tratando de ser fuerte, pero bueno lo hago por él , porque se lo prometí.. Me duele mucho pero pues mira, ahorita sus cenizas van a descansar en mi casa, ya después del homenaje, veremos qué pasa”.

Sus familiares lamentaron que las ganas de vivir no fueron suficientes para vencer la enfermedad con la que luchaba el cantante.