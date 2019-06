Le vale el llanto de su hija

Don Antero asegura que su hija y sus nietos no lo ven porque no quieren

Luego de que Ana Bárbara soltara en llanto en medio de una conferencia cuando se le cuestionó acerca de la relación con su padre, don Antero, en Grupo Cantón nos dimos a la tarea de entrevistar al famoso campesino para que nos explicara el motivo de las lágrimas de su hija Ana Bárbara, quien dará el 10 de agosto un concierto en el Metropólitan de la CDMX como parte de su Revancha Tour. Don Antero, de 77 años, respondió desde Río Verde, San Luis Potosí, con su humor que lo caracteriza.

“No sé nada de Ana Bárbara, no me invita a sus shows, ¿para qué voy, qué caso tiene, si ni siquiera me habla por teléfono para saber cómo estoy? Poco a poco me van dejando en el abandono. Ana Bárbara no debería llorar, debería de tomarle más sabor la vida. Casi ya no se acuerdan de uno, así es la vida, nacimos solos y nos vamos ir solos”.

Don Antero externó que de sus 16 nietos que tiene, sólo los hijos de Marisa lo van a visitar. “Los hijos de mi hija Marisa, que en paz descanse, sí me vienen a ver pero los otros nietos tampoco me llaman o me vienen a ver. A los hijos de Ana Bárbara tampoco los veo. Ya no me ocupan y si los padres no les inculcan que me llamen, de los chamacos no va a salir”.

Tiene mucho tiempo que no ve a la famosa cantante. “La última vez que vi a los hijos de Ana Bárbara, fue en un concierto en Guadalajara, cuando ella cantaba con Edith Márquez, esa vez sí vi a los tres, pero ya tiene ratito. A los chamacos hay que llevarlos con la rienda apretadita porque si los sueltas, se desbocan. A mis dos hijos que me sobran, Marisol y Eduardo, aquí los tengo con la rienda bien trenzadita”.