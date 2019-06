Definen procuradores relación con Guardia Nacional y competencias

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció que entre las procuradurías y la Guardia Nacional es fundamental “establecer quién, qué y cuáles son las funciones de cada quién y cómo nos podemos ayudar, pero no hacer el trabajo de otros, ni vamos a invadir las funciones de prevención del delito”.

Admitió que uno de los temas fundamentales a tratar que propusieron los procuradores del país fue la relación con la Guardia Nacional, para tener una visión clara sobre competencias, resultados y obligaciones.

Durante la inauguración de la XLI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), aclaró que “tampoco vamos a aceptar tener tareas que no nos corresponden, vamos a trabajar juntos, pero con una claridad absoluta de responsabilidades y funciones”.

Reveló que, en una reunión previa a este encuentro, los procuradores del país encontraron que hay asuntos “realmente muy importantes en este momento para discutirlos, sobre todo con los representantes de la Guardia Nacional”.

Esta agenda, dijo, permitirá obtener una visión muy clara de competencias, resultados, obligaciones y capacidad de poder dar a la sociedad la respuesta que está esperando.

En esta reunión se trazarán objetivos muy prácticos, “con deseos de resolver problemas inmediatos que estamos viviendo y que nos obligan a tener una respuesta muy eficaz y sobre todo dentro de un marco jurídico muy claro”, indicó ante procuradores y fiscales de todo el país.

Destacó además la representación del más alto nivel de la Guardia Nacional, “para que lleguemos a un diálogo que realmente nos permita resolver el problema que va a enfrentar el país a partir de este cambio fundamental en la vida, sobre todo en el área de seguridad”.

Dejó en claro que las funciones del Ministerio Público no son funciones de prevención del delito, ni de seguridad pública, sino de recepción de denuncias o querellas, trámite de ellas y judicialización y representación social en los juicios.

“Eso no significa que no tengamos una relación muy cordial y muy positiva con otras áreas que no forman parte de nuestra tarea”, expresó.