DeepNude: Cuando la tecnología trasgrede tu intimidad, sin trasgredir tu intimidad

Una aplicación está generando molestia, polémica y debates en la redes sociales por su peculiaridad de desnudar chicas a través de fotografías, eliminando la vestimenta de la imagen original y añadirle un cuerpo desnudo que se asemeja a la realidad.

El programa, que solo funciona con mujeres, ha despertado muchas criticas. Uno de los argumentos más potentes es el hecho de aprovechar la tecnología para hacer “pornovenganza”. Katelyn Bowden, fundadora y directora ejecutiva de la organización contra la pornovenganza Badass, comenta lo aterrador que es, además agrega que “cualquiera puede ser víctima”. “Esta tecnología no debería estar disponible para el público”, defendió.

El hecho de que las fotografías tengan una calidad extraordinaria levanta más las dudas sobre lo que puede ser real y que no lo es. DeepNude, el nombre del programa “es una invasión a la privacidad sexual, aunque las imágenes sean falsas” comentó la profesora de derecho en la Universidad de Maryland EE.UU. Danielle Citron.

La percepción del creador

El programador de DeepNude, conocido como solamente “Alfredo” comenta que su inspiración viene de los comics vendidos en los años 70 y 80, donde se anunciaban gafas de rayos X que prometían “ver” a través de la ropa. cuando se le ha cuestionado sobre el potencial problema que podría suscitar su creación, se deslindó de cualquier responsabilidad: “Creo que lo que puedes hacer con DeepNude lo puedes realizar muy bien con Photoshop”, ” Me dije a mí mismo: la tecnología está lista (al alcance de todos). Entonces, si alguien tiene malas intenciones, tener DeepNude no cambia mucho. Si no lo hago, alguien más lo hará en un año”.

El único candado de seguridad que avala la falsedad de esta fotografía es una marca de agua que se genera al momento de guardar la imagen, una palabra en la fotografía “FAKE”. Si se desea eliminar la misma, un pago de 50 dolares quitarían esta marca.

Un final predecible

El día de ayer, la aplicación anunció el cierre de la plataforma a través de su cuenta en twitter, explicando que el cierre es debido a la alta demanda de la misma. terminando la misiva con un “El mundo no está listo para DeepNude”.

La preocupación continua puesto que los algoritmos continuaron en el sistema mucho tiempo, en esta etapa, la aplicación ya ha sido copiada o incluso pirateada.

La tecnología se puede usar para bien y para mal, es decisión de cada uno de nosotros saber hacia qué lado mover la balanza.