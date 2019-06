Wayne Rooney hace gol desde atrás de media cancha

El delantero inglés, Wayne Rooney, sorprendió a los espectadores al meter un golazo desde atrás de media cancha con el que el DC United.

Con dicho gol el DC United consiguió la victoria ante Orlando City en la Major League Soccer.

En el minuto 9 el atacante aprovechó un error del equipo rival para rematar de larga distancia y sorprender al guardameta, quien estaba adelantado.

HOLY CRAP. WAYNE ROONEY WITH A WOLF BLITZER OF A STRIKE FROM INSIDE HIS OWN HALF 🙌🇺🇸 pic.twitter.com/p5BkfnIQXo

— roger bennett (@rogbennett) June 27, 2019