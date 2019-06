Una forma tierna de enseñar reglas de transito

Desde el twitter del Departamento de Policía de Orlando Florida, el oficial Alex Kipp detuvo a su hija de 10 meses por “conducir” por el lado contrario del camino, enseñándonos, de una manera tierna y dulce, que la ley va más allá de los lazos de sangre con tal de preservar la seguridad de todos los conductores.

OPD Officer Alex Kipp was returning home from work when he pulled over his daughter Talynn for driving on the wrong side of the road. When asked for her license, registration, and proof of insurance, Talynn laughed at Officer Kipp and was subsequently let go with just a warning. pic.twitter.com/CIjyEhv02c

— Orlando Police (@OrlandoPolice) June 25, 2019