Tesorería de Naucalpan, ineficiente

AUNQUE PATRICIA DURÁN REVELES ha puesto su mejor esfuerzo por mejorar Naucalpan, su equipo cercano se empeña en hacer quedar mal a la alcaldesa. No obstante, los cambios que se han dado en el gabinete por instrucciones del “vicepresidente”, MANUEL ESPINO BARRIENTOS, los problemas aumentan.

En la Tesorería Municipal, LEOPOLDO CORONA AGUILAR, ha sido un cero a la izquierda, es común que las cuentas bancarias del municipio sean intervenidas por juzgados a causa de laudos laborales y debido a la poca atención del subtesorero de Egresos, SERGIO PÉREZ, quien está demás comentar, se ufana de tener el control de los medios de comunicación para que estos no golpeen a Corona Aguilar.

SERGIO PÉREZ, ha actuado en detrimento de los intereses financieros del municipio, sin que hasta el momento Durán Reveles haya puesto un alto a sus sueños de poder. Bueno sería que el otrora subtesorero se dedicara a cuidar los dineros municipales, tarea para lo cual fue contratado y no para presumir su “supuesta cercanía y control sobre medios de comunicación”.

Algo similar sucede con el Coordinador del Ramo 33, ARMANDO CRUZ ZAMORA, quien llegó a Naucalpan después de ser despedido en Atizapán de Zaragoza, y no solo no ha dado el ancho, sino que propició el despido de personal al no ejercer en tiempo y forma los recursos de Obras Públicas.

Pareciera que Sergio Pérez y Armando Cruz, podrían tener más oportunidades como publirrelacionistas que como empleados de la Tesorería. AL TIEMPO.

LA DE HOY: En Huixquilucan, durante la décima sexta sesión ordinaria de Cabildo, el alcalde, ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, recibió a MEIDA IBNEYA JIMÉNEZ, ganadora de la Olimpiada Nacional del Conocimiento en el sistema escolarizado CONAFE.