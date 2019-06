Queso oloroso: Fabrican queso con las bacterias de los pies de David Beckham

La relación que siempre se ha tenido de los pies con el olor de un queso potente a dado un paso más, con la creación de las artistas Christina Agapakis y Sissel Tolaas, quienes crearon quesos elaborados a partir de las bacterias extraídas de la piel muerta de varios famosos, entre los que descantan los del exfutbolista David Beckham.

This woman made a cheese from David Beckham's trainers and Bill Gates' armpits #Sissel Tolaas in her smell archive pic.twitter.com/qPr0mQ2Xta

— Kirsty Lang (@bbckirstylang) May 9, 2015