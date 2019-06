Ya se acerca la fecha para la magna función de la Triplemanía XXVII en la Arena Ciudad de México, donde apostarán su máscara y cabellera Blue Demon Jr. y Dr. Wagner Jr., respectivamente, y aunque a simple vista parece una lucha de apuestas más, la realidad es que, además del prestigio, ambos luchadores se están jugando sus carreras.

Es decir, no se trata de una simple lucha de máscara contra cabellera, sino una lucha por el retiro, aunque esto no aparezca en el cartel, pues ambos oponentes han dicho públicamente que si pierden se retiran, lo que le ha dado un toque extra al enfrentamiento.

Sinceramente creo que en este match el que más la lleva de perder es El Demonio Azul, pues en caso de una derrota no sólo tendrá que revelar su nombre y rostro, sino que pondría fin a una leyenda que forjó con sangre, sudor y lágrimas su padre. El personaje de Demon no es cualquier cosa, pues tiene un matiz de héroe de carne y hueso que ha perdurado por varias generaciones y no sería justo que por una calentura del Junior esta máscara y equipo fueran a parar al bote de la basura.

Por su parte, Wagner ya no tiene nada que perder y, en caso de una derrota, simple y sencillamente diría adiós y ya, pues su personaje no llegó, aunque a muchos les duela, a tener etiqueta de “leyenda”; la capucha ya no existe y simple y sencillamente les cederá la estafeta a sus vástagos, a los que ha venido fogueando en los últimos meses. Habrá que esperar hasta el 3 de agosto para ver quién de los dos se va.