La tacha de perdedora

Arlette Pacheco encara a Laura Zapata, quien ha tachado de fraude el resultado de las pasadas elecciones en la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), donde la planilla ganadora fue la de José Elías Moreno , misma donde ella participó. Cansada del discurso de Zapata, le responde por primera vez sin temor.

“Hay que aprender a perder y ya debería de haberse acostumbrado esa compañera, porque creo que es la tercera vez seguida que pierde; entonces, es muy fácil entrar y decir robaron, hicieron fraude, yo le digo que lo demuestre, porque no es posible que si a ella no le parece, es fraude… Mejor que se ponga a informar porque es incongruente que se diga saber de la ANDI cuando ha ido a 2 asambleas 15 minutos; eso dice que no tiene una gran capacidad tampoco y luego escuchar a sus fans que nos insultan y amenazan y luego decir yo no dije nada, por favor”.

Las situación de amenazas e insultos que recibió por parte de fans de Laura en redes sociales, está analizando llevarla ante la Policía Cibernética, para denunciar esas situaciones.

“Claro, me gustaría saber quién los mandó, me encantaría, pero tenemos tanto trabajo que me frena, pero lo estoy pensando, porque sí hay que poner altos; pero bueno, no vamos a gastar nuestro tiempo, porque hay mucho que hacer”.

Después de la experiencia que vivió al lado de Laura Zapata, Arleth Pacheco tiene claro que no está interesada en tener una amistad con la villana de telenovela.

“No me da miedo en general, pero no, no; no tengo amigas así como ella, que hablan mal de las personas porque esas sí dan miedo en general”, afirmó.