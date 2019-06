Cantó alcoholizado

Like

Parte del público en Costa Rica exigió la devolución de su dinero

Armando Gallegos

Christian Nodal se pone en el ojo del huracán luego del concierto que ofreció hace unos días en el centro de eventos Pedregal, en Costa Rica. Fanáticos que pagaron boleto por ver al intérprete de “Te fallé”, acusaron en las oficinas del centro de espectáculos que Nodal habría salido al escenario en estado inconveniente, por lo que pedían se les regresara el dinero que pagaron por cada entrada.

“Los empresarios están molestos con Christian Nodal y con Jaime, el papá del artista, porque no capacitan a su staff para evitar que se suba en mal estado. Hay molestia porque bastante gente se acercó a taquilla a pedir la devolución de la plata que pagaron por cada entrada y por fortuna se pudo resolver porque lo que exigían fue al término del recital y no antes del espectáculo, razón por la que la administración explicó que no podían hacer nada porque se habían quedado hasta el final”, reveló Carlo Adrián Melvika, coordinador de producción del centro de espectáculos.

En el video se aprecia cómo el cantante de “Probablemente”, sin respetar al público, sube al escenario a alguien de su staff para darle indicaciones justo cuando terminaba la estrofa de una de sus canciones que evidentemente lo hace desentonado, gritando y sin ritmo, lo que da elocuencia que el joven Christian está en etapa rebelde y muestra falta de profesionalismo, tal y como le ha pasado a Alejandro Fernández y a Luis Miguel.