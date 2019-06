Arropado por la comunidad gay

Ciudad de México.– Tras la intempestiva partida de Máximo de las filas del CMLL se quedó un hueco enorme en el terreno de los exóticos en esta empresa, sin embargo, hace unos días llegó un joven procedente de Torreón, Coahuila y, de golpe y porrazo, se colocó en el gusto del exigente público que acude a las funciones de la Seria y Estable.

Se trata de Dulce Gardenia, quien en entrevista con Grupo Cantón reconoce que no se esperaba un recibimiento de esta naturaleza con la exigente afición capitalina.

“La verdad, no me lo esperaba, pues no me había tocado presentarme en una Arena con más gente como La Coliseo, pero al momento de ver cómo me gritaban y coreaban mi nombre me quitó los nervios que tenía; es un paso muy importante empezar con el pie derecho en esta empresa”, señala.

Sobre cómo nació el personaje de Dulce Gardenia, el joven explica que fue algo que se dio sin querer.

“Yo vengo de una escuela militarizada donde aprendí a echar maromas, entonces trabajaba montando un ring y cada que terminaba me ponía a aventarme de las cuerdas, entonces, el dueño del cuadrilátero me vio y me dijo: ‘Vente a entrenar lucha libre’, y al año y medio de estar entrenando con él, me dieron la oportunidad de debutar y tuve que buscar un nombre. Como yo trabajaba en una florería, y a mí me gustaban las gardenias, entonces, como soy muy tranquilo mis compañeros me recomendaron que me pusiera Dulce Gardenia y me gustó; así nació mi personaje”.

Agrega que la oportunidad de venir a las filas del CMLL se la dio Último Guerrero, quien fue el que lo descubrió luchando en las Arenas de Torreón.

“Cuatro o cinco veces me pusieron a luchar contra Último Guerrero y me daba miedo; yo les decía: ¿Por qué contra él? ¿Qué pecado estoy pagando o qué hice mal?, nunca lo vi por el lado de que me estaban calando y echando el ojo para ver si tenía las cualidades de llegar al CMLL. La última función que estuvimos en diciembre del año pasado en Coahuila, Guerrero me dijo: ‘Oye tienes las cualidades para ser buen luchador y te estás echando a perder aquí en Torreón, pero nunca vas a salir de aquí, ve a buscarme y yo te echo la mano para que empieces a entrenar en el Consejo’. Con el apoyo de mi familia y amigos, tuve que renunciar a mi trabajo y decidí probar suerte a ver cómo me iba; llegué en febrero a la Ciudad de México y cuatro meses después me dieron la oportunidad de subir a luchar, no me la creo”, acepta.

HUECO DIFÍCIL DE LLENAR

Gardenia señala que está consciente del enorme hueco que dejó Máximo cuando se fue de las filas del CMLL, pero asevera que no viene a llenar ese lugar, sino a formar su propia historia: “Los compañeros y las personas que se fijaron en mí me dicen: ‘Tú tienes las cualidades y tu personaje es muy finito, eres un exótico que no es vulgar, descarado ni grotesco, tu técnica para hacer tus giros y lances es muy fina y, lo más importante, tiene el toque con la gente, la chispa, el carisma que nosotros estamos buscando, tú puedes llegar a llenar ese lugar que dejó Máximo’, y estoy seguro que lo voy a llenar y llegar a ser alguien mucho más grande, estoy muy seguro de mi trabajo y de mi persona”.

Externa que su meta no es imitar a los anteriores exóticos que han estado en las filas del CMLL, sino ser un exótico diferente.

“Quiero que el público y los críticos digan: ‘Ah, este exótico se caracterizaba por sus llaves, por sus buenos lances, por su humildad, por su entrega a la gente; yo quiero llegar a ser una figura de la talla de Último Guerrero o Atlantis, y si se puede más arriba, qué mejor, estoy seguro que lo voy a lograr”.

Finalmente, agradece a la comunidad gay de la CDMX que lo hayan adoptado ya como su estandarte.

“Tengo mucho contacto con estas personas y, tras mi debut, me llegaron más de 800 solicitudes, porque quieren que porte una bandera de ellos, me quieren como su estandarte y yo me siento orgulloso de representarlos, porque son personas amables, sencillas y humildes, que se abren de corazón y mente, y es algo que la demás gente no ve; voy a luchar contra la homofobia y, a través de mi personaje y la lucha libre voy a mandar un mensaje abierto para que no los discriminen, yo me siento muy orgulloso de que tomen en cuenta a Dulce Gardenia para que represente y defienda los derechos de estas personas que son seres humanos, y por su preferencia sexual no los vamos a discriminar ni mucho menos”.