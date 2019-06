América se quedaría sin refuerzos para el Apertura 2019

El técnico del América, Miguel Herrera, dejó en claro que quedará muy satisfecho si se mantiene la plantilla con la que cuenta en este momento para enfrentar el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, sin importar si no llegan más refuerzos.

“Si el equipo se queda igual que como está me deja muy contento; el equipo está muy fuerte, el año pasado tuvimos un año muy bueno porque ganamos dos torneos de tres que competimos y en uno nos quedamos fuera por la posición en la tabla. Creo que tenemos un gran plantel”, dijo.

Respecto a la llegada del mediocampista Fernando González explicó que es un elemento al que le habían dado seguimiento y es una manera de cubrirse en caso de que se concrete la salida de Edson Álvarez a Europa.

📸 | Cerrojazo a la Pretemporada Águila en playa 🏝⚽️ 🏁🏁#SiempreÁguilas 🦅 pic.twitter.com/nBusZOS9AL — Club América (@ClubAmerica) June 26, 2019

“La verdad es un jugador que nos ha llamado la atención desde hace rato, es un tipo joven, mexicano, que puede cumplir… que no nos agarren con las manos entre la puerta si Edson sale, y si se queda generamos competencia en la media cancha”, acotó. Indicó que la salida de Edson se da por hecho de acuerdo a los medios de comunicación, “pero no hay una oferta formal, lo que me ha dicho Santiago (Baños) es que no hay nada seguro, pero no queremos que nos agarre así”.

“Sabemos que en Europa los fichajes se cierran más tarde y que obviamente se van con calma ellos, no vaya a ser el día de mañana que vengan y no tengamos nada, entonces cobremos un poco esa parte”, estableció.