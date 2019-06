¡Cochinero 2!

AÚN CON TODAS LAS ANOMALÍAS DE CORSA/BIECO, GANARON MÁS CHAMBA EN PEP Y PTI

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail. com… Sígueme en Face: @LaPlataforma0 Twitter: @LaPlataforma_ y en el Portal: la-plataforma.com donde hay más información… Siguiendo con el rosario de anomalías de las empresas BIECO y ahora CORPORATIVO DE SERVICIOS AMBIENTALES (CORSA), de ÁFRICA ÁNGELES PADILLA y ALFREDO CASTRO “EL GORDO” BETANCOURT en los contratos 648227807 y 641005809 que ahora administra Servicios a la Explotación y Perforación que comanda ABRAHAM ALIPI MENA y que están convertidos en un verdadero cochinero… Le mencioné que: 1.-A los empleados les dan un seguro de sólo 10 días estando abordo… 2.-CORSA/BIECO contrató a una empresa para contratar el personal… 3.-CORSA/BIECO tiene irregularidades como falta de material hasta por un mes en el barco TAKUNTAH (en remate) en donde a falta de servicio de embarque quedan los residuos varados hasta por un mes…4.-En el activo Aguas Someras-02 (antes Kumaza) tiene errores en sus manifiestos y reportes mensuales debido a que el personal no está capacitado, ya que el nuevo catálogo de residuos lo manejan como les place pasando por alto normas de SEMARNAT… Y hay más… 5.-Llevando a que en su inicio, CORSA/BIECO no cobró por algunos meses por errores en los manifiestos de 8 meses en los rubros de RNP, RME y RP, que son el boleto de cobro… 6.-Además que como ya se sabe tienen irregularidades de falta de EPP, que es súper importante para el personal abordo… 7.- Al inicio del contrato con CORSA/BIECO mandaron al personal sin material y papelería para trabajar, dejando mucho que desear con la línea de mando inmediata… 8.-La encargada del personal abordo y transporte de material es MAYRA JANETTE TORRES GARCÍA, súper amiga de MIGUEL AGUILAR LóPEZ, dueño de la empresa PRESERVADORA AMBIENTAL (PREAMBAR), juez y parte en este caso… 9.-Al personal de CORSA/BIECO se les hizo firmar un documento-compromiso y con huella para comprometerlos a no relacionarse con otra compañía y si lo hacían -ya que estaban seguros que ganarían el contrato- ya no serían contemplados para este nuevo contrato… Habrá más.