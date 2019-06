Barcelona traspasa a André Gomes al Everton

El Barcelona informó que llegó a un acuerdo con el Everton Football Club por el traspaso del jugador André Gomes.

Asimismo se informó que el conjunto inglés pagará al FC Barcelona 25 millones de euros más variables.

✍️ | We are delighted to confirm the permanent signing of @aftgomes on a five-year deal from @FCBarcelona.

Welcome back, André! 💙https://t.co/haJbk2vDVE

— Everton (@Everton) June 25, 2019