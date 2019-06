Revive la polémica

Like

La ganadora del Ariel en el 2000, Ximena Ayala, critica que la polémica y controversial Yalitza Aparicio haya sido nominada como Mejor Actriz en la entrega de los Arieles. Clara y honesta es como Ayala tachó de incorrecta su nominación.

“Yo lo que digo es que Yalitza debería de estar nominada en Revelación, no en Mejor Actriz, porque la terna de revelación es de nuevos talentos que impactan, que trascienden en algunos casos sin ser actrices y ella cae perfecta en ese tema, porque no es una actriz de formacióne. En fin, insisto, ella debe estar en otra nominación”. Ayala señala que está cansada de la polémica y fenómeno social que puede generar la aparición de Yalitza Aparicio.

“Estoy cansada de que estos fenómenos hagan que los medios se enfoquen en hablar de ella y no de los tremendos kilos de talento de actrices de profesión que están nominadas y que nadie de los medios las mencione, se me hace fuera del lugar, porque son grandes actrices, quizás no mediáticas, pero sí grandes”.