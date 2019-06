Refuta al #Me Too

Hace unos meses, el nombre de Sergio Sendel salió a relucir como uno de los acosadores en el ambiente artístico, todo esto bajo el movimiento #Me Too. Al cuestionarle al actor sobre esto, así contestó:

“”Es un movimiento frágil, sin estructura, porque lo puedes usar para denunciar a alguien que valga la pena o para acusar a alguien inocente, que no ha hecho nada. Yo solo conozco del movimiento puro chisme bajo y cosas que no valen la pena. Los cimientos de este movimiento son endebles”, dijo.

Al insistirle sobre esta fuerte acusación, el actor, reconocido por sus personajes de villano, dijo: “No te voy a contestar tonterías, ¿qué pasó? Hay retrasados mentales, idiotas y hay hombres o mujeres imbéciles. No voy a contestar eso; otra pregunta…”.

Y siguió: “Soy impecable, tengo una conducta impecable, todos esos comentarios me los paso por los hu%^&*”, mencionó.

Ya más tranquilo, dijo: “No me expongo mucho a las entrevistas, porque no son de mi agrado, pero cuando me topo con un reportero, lo atiendo, yo no soy un tipo agresivo con la prensa, cuando me preguntan una estupidez respondo con una frivolidad, pero cuando me preguntan cosas serias, respondo como debe ser”.