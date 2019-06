Nos convertimos en una industria para los columnistas: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existen aproximadamente 100 columnistas en los medios de comunicación, de los cuales 90 están constantemente cuestionando las acciones de su gobierno.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario recibió la propuesta de una reportera, la cual dijo que “hizo la tarea como él (López Obrador) se los sugirió para tener un quién es quién en las columnas”.

Ante la propuesta de analizar en la mañanera, el Jefe del Ejecutivo le pidió a la periodista publicarlo afuera porque habría polémica si fuera presentado durante la conferencia de Palacio Nacional.

Empero, aprovecho el tema para señalar que en México hay columnistas y medios de comunicación que dedican gran parte de su tiempo y espacios para estar constantemente cuestionando a su Gobierno.

“Una vez y lo creo, dije que nos convertimos en una de las industrias más importantes para muchos medios de información, muchos obtenían sus ingresos, trabajaban, a partir de cuestionarnos. Y dije que les vamos a cobrar un impuesto”, señaló.

Reiteró su compromiso de respetar la libertad de prensa del país y que su administración no pedirá que sea despedido algún periodista o columnista por criticarlo.

Por eso hablo de las benditas redes sociales, con ellas hay información de otro tipo “pero nosotros tenemos que garantizar siempre la libertad de expresión”.

Asimismo, negó que su administración esté involucrada en el proceso de desaparición de Grupo Radio Centro.

Dijo que el gobierno no se mete en la vida interna de los medios y no se perjudicará a ninguno. La libertad se respetará siempre. Hay dueños de medios que no censuran y también periodistas que no reciben Consigna.

