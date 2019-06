Gustavo Adolfo Infante comparte video de asalto en Constituyentes

Like

Este martes, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante compartió el video que muestra el momento en el que fue víctima de un asalto en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las imágenes muestran el momento en el que el vehículo del presentador es abordado por dos sujetos en la zona entre Periférico y Avenida Constituyentes el 5 de octubre del año pasado.

Buenos días. Les comparto el video del asalto que sufrí en Octubre del año pasado. Afortunadamente la policia de @AlcaldiaMHmx los agarro, pero ha sido un verdadero calvario esto. pic.twitter.com/dIH2zpWxdv — Gustavo A Infante (@GAINFANTE) June 25, 2019

“Los cuates aventaron algo al vidrio. Me quitaron el celular y me pidieron abrir la cajuela y se llevaron mi cámara. Me pidieron la cartera y cuando se las iba a dar, ya se habían ido”, compartió Infante.