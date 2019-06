Cantaría con la D’Alessio

Es Dulce quien revela si está interesada en participar al lado de Lupita D’Alessio en un espectáculo musical que el productor Hugo Mejuto está trabajando.

“Pues yo sí estaría dispuesta a trabajar con ella, porque seguramente lo haría muy bien. “Ella no es mi amiga, no nos llevamos, mucho menos nos frecuentamos, pero eso no quiere decir que puedo negarme a estar en un escenario al lado de ella. Lupita es una gran artista, es una gran intérprete y los medios y nosotras hemos compartido momentos que nos han separado en muchas etapas… Pero bueno, no me gusta engancharme y dejo en el pasado lo qué pasó”.

Dulce está consciente de que las comparaciones se darían.

“No somos iguales y mi registro es muy diferente al de ella, vocalmente hablando, así que cada quien tiene un estilo que nos hace diferentes… Muchos piensan que le tengo rencor por alguna situación qué pasó en el pasado, pero trato de tomarla en cuenta, porque yo a Lupe la quise mucho, pero bueno, a veces te tienes que separar de esas personas por bienestar propio, y eso hice”.

Señala que el verdadero motivo a este distanciamiento, lo mantiene en secreto.

“Hay cosas que no diré nunca de ella, por respeto a sus hijos, porque a mí no me gustaría que hablaran de mi madre públicamente; por eso he decidido nunca revelar el motivo por el que Lupita y yo nos separamos… Pero bueno, si se hace este proyecto, yo encantada”, concluyó.