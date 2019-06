Se atrincheran los zavalistas en la Conagua

CIUDAD DE MÉXICO.– Un grupo de expanistas, encabezados por Eduardo Seldner Ávila, se han atrincherado en dependencias federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se han detectado posibles actos de corrupción en la entrega de contratos.

Seldner Ávila, quien fuera el estratega financiero de Margarita Zavala durante su campaña rumbo a la Presidencia de la República, funge como Subdirector General de Administración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El ahora funcionario del gobierno federal, que estudió Economía en el Tec de Monterrey y tiene una maestría en Políticas Públicas por la misma institución, renunció al Partido Acción Nacional Nacional (PAN) al mismo tiempo que su mentora Zavala Gómez del Campo, cuando ésta fue relegada como candidata de ese partido a la Presidencia del país, posición que encabezó Ricardo Anaya.

Además, Eduardo Seldner es uno de los personajes que se vio involucrado en el llamado Toallagate, que fue la compra de toallas a sobrecosto durante la presidencia de Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún.

Tras ese incidente recibió una suspensión de tres meses, tras lo cual se reincorporó como director de Finanzas y Presupuesto en la Presidencia de la República.

Cabe señalar que el pasado 19 de junio, en entrevista con Grupo Cantón, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, denunció posibles actos de corrupción en la Conagua.

El mandatario reveló que un grupo de funcionarios de esa dependencia federal pretendía entregar a empresas foráneas obras que se realizarán en esa entidad.

Señaló que los funcionarios a los que se refiere laboran en esa institución desde administraciones anteriores y son cercanos a Margarita Zavala. Después de asistir a la presentación del Plan de Trabajo de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), el gobernador aprovechó su estancia en CDMX para sostener una reunión en la Conagua, y allí exigió que todas las obras de Tabasco se concursen en la entidad y no en CDMX. Y sentenció: “Si no las licitan en Tabasco, mejor no hagan nada”.

De acuerdo a versiones de trabajadores de la dependencia, el ahora subdirector de la Conagua abandonó a Zavala cuando ella y Felipe Calderón anunciaron la conformación de un partido político. Eduardo Seldner Ávila fue coordinador de finanzas del proyecto de Margarita Zavala, primero dentro del PAN y luego como aspirante independiente.