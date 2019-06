Por favor, no te vistas como la novia en una boda

Hay un cierto reglamento dentro de las bodas que, física o mentalmente, existe, entre ellos está el código de vestimenta. Por más estrafalario que pueda llegar a ser la ceremonia o las peticiones de la novia, nunca, NUNCA, te vistas como ella en su día: Any pezza escribió en su cuenta de Twitter que su suegra acudió a su boda con un vestido de novia.

My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps — Amy Pennza (@AmyPennza) June 19, 2019

Si bien se puede suponer que la acción de la madre del novio fue con saña y mala fe, la nueva nuera comenta que esto fue, más que trágico, hilarante, y salió en defensa de su suegra después de comentarios negativos dentro de su publicación.

She grew up in extreme poverty. As a child, she used to sneak into the kitchen and eat match heads. That's a pica craving, and kids do it when they're malnourished. — Amy Pennza (@AmyPennza) June 20, 2019

Explica que ella era una mujer que vivió muy pobre desde su niñez, por lo que ahora es una “cazadora de gangas”. Cuenta que la mujer encontró el vestido en promoción, un descuento que no podía dejar pasar, decidió comprarlo y ponérselo, sin embargo, ya en la ceremonia se sintió muy mal por su acción que, inevitablemente eclipsaba a la novia.

So when she spotted The Dress at an incredible bargain, she couldn't turn it down. If you ask her now, she says she feels terrible about it. — Amy Pennza (@AmyPennza) June 20, 2019

Termina el relato contando lo bien que se ha portado su suegra desde ese día, y ambas recuerdan esta anécdota divertida como una situación que hizo a la boda inolvidable .

Por favor, a pesar de lo que has leído en esta nota, insisto: No te vistas como la novia.

También te puede interesa: