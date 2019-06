Padece de fatiga crónica

Like

Por orden médica, Alan Estrada ha dejado de trabajar, ya que sufre de agotamiento crónico y su cuerpo está resintiendo ese mal. Así lo declaró en entrevista exclusiva para GRUPO CANTÓN.

“Ahorita no estoy trabajando como antes porque el doctor me advirtió que tengo que bajarle, ya que mi cuerpo no lo va a aguantar y en algún momento va a avisarme de una manera poco amable que necesita descansar”, declaró.

El creador del canal de You- Tube Alan por el mundo, se considera hiperactivo, razón por la cual le cuesta mucho trabajo seguir las indicaciones del médico: “No puedo quedarme sin hacer nada, en mi casa ahora estoy editando mucho para mis próximos videos, además de que sigo viajando para continuar con mi canal, la verdad es que viajar es mi relajante para mí y no lo veo como un trabajo”, reveló