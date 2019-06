Horóscopos para este martes 25 de junio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en aries usa una piedra imán para atraer riqueza, fortuna y dinero.

ARIES

Ocupate más en organizar tus tiempos para que todo marche de lo mejor posible, no hagas todo precipitadamente o va salir mal. Te están pretendiendo y muestran mucho interés en conocerte , frecuentarte y enamorarte. No digas que no te das cuenta y brinda la oportunidad, deja que todo fluya en el amor.

TAURO

Despeja tu mente de malos pensamientos que puedan confundirte haciendo una rutina de ejercicio. No dudes de lo que vives con tu pareja o bien podrá llegar un tercero a pretender y ganarte su amor. Rivalidades y competencias en el ámbito laboral, tendrás que demostrar todas tus capacidades para lograr sacar con éxito el trabajo.

GÉMINIS

Dejate llevar por tus instintos y tus deseos para gozar de tu pareja, se despiertan las pasiones para que disfrutes de tu sexualidad. Confía en tu intuición que te conducirá a tomar buenas decisiones de como administrar tu dinero. No justifiques tus sentimientos y vive intensamente el romance.

CÁNCER

Se aspecta gran compatibilidad emocional con ese ser amado, ambos están vibrando igual. No tengas inseguridad de enamorarte el universo te va a favorecer para que se formalice tu relación. Lucidez para concluir proyectos o terminar con rapidez las tareas que se te encomiendan en el trabajo.

LEO

Las constelaciones te dotan de ingenio y creatividad que debes de aprovechar para explotar tu área profesional y ser más reconocido. La timidez debes dejarla a un lado y buscar a esa persona que te gusta e inquieta tu pensamiento, te va a corresponder. Posibles recompensas o pagos donde recibes dinero.

VIRGO

No te aproveches de la gente pensando solo en obtener beneficio o el karma se encargara de que todo sea justo. Valora las amistades o socios que te han apoyado y se reciproco con detalles y atenciones para mantener el vínculo. Se enfrentará una prueba importante donde deberás aplicar la verdad para crecer y colocarte en mejor puesto o posición.

LIBRA

Manifiesta que estas entregado a tu trabajo cumpliendo con los compromisos a tiempo. No te manejes altanero ante llamadas de atención, que buscan marcarte errores para que mejores. Perfecciona tu personalidad alimentando el arte y la cultura para engrandecer tu lado intelectual.

ESCORPIO

Estás vibrando con responsabilidad y eso te conduce a la felicidad. Vives uno de los mejores momentos de tu vida. La clave para que todo fluya a tu favor es mantener un carácter alegre y feliz para que tus relaciones sociales fluyan de manera amena. Asegúrate de definir tus sentimientos y tus prioridades en el amor.

SAGITARIO

La influencia de Venus permite vivir un buen momento en el amor. Estarás recibiendo muestras de afecto y cariño. Momentos de mucha felicidad con tu pareja en citas románticas. Disfruta de lo que está en tu entorno tienes todo para poder ser feliz, mantenido un perfil bajo para no generar envidias.

CAPRICORNIO

Atiende el lado familiar, la compañía será momentos de paz y armonía. Aprende a pedir ayuda si estás en un problema o una situación complicada, deja a un lado del orgullo. Es importante meditar más sobre tus prioridades y no descuidar en lo que te estas aferrando en solucionar.

ACUARIO

La seguridad en lo que estás haciendo se ve reflejada en como te manejas y como actúas. No ventiles tus problemas a todos, fíjate bien a quien le cuentas tus problemas o en quien confiar , estas propenso anden hablando mal de ti. Elimina los recuerdos del pasado que siguen atormentado tu presente y te aguitan o te ponen triste, están bloqueando tu felicidad.

PISCIS

Analiza a detalle como te estas manejando y encontrarás la respuesta de que caminos seguir para triunfar. Que en tu pensamiento este presente el entusiasmo y en tu cuerpo la energía para enfrentar con gran avance tus deseos que lograras imponer. Reduce el ocio y la pereza haciendo deporte.