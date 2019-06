En busca de campeones mundiales

Ciudad de México.– Dos años después de oficializar su retiro de los encordados, Juan Manuel Márquez anunció la creación de su promotora: Márquez Promotions Boxing, que en convenio con Potenza Real Boxing, tendrán su primera función el próximo 12 de julio en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

En compañía de Mauricio Sulaimán, presidente de la Comisión Mundial de Boxeo (CMB); Alan Valencia Mira, Director general del IMCUFIDE Ocoyoacac, y Arturo González Orduño, director general de Telefórmula, Márquez Méndez reveló los motivos por los cuales decidió incursionar en la organización de estas peleas, que por cierto serán televisadas los sábados a través de Telefórmula.

“Había planes, estaba con que me animaba y no, para competir con otros promotores, pero ya tomándolo en serio no es competir, es más bien apoyar al boxeo, y ahora con el apoyo de Telefórmula, que es importante, porque sin tele no eres nadie, lo que tú quieres es que a los chavos los conozcan.

“La idea de esto es que se vea en televisión a esos jovencitos que suben a cuatro, seis u ocho rounds y que nadie los ve, siempre los conocemos cuando ya son figuras como un (Marco Antonio) Barrera, un (Juan Manuel) Márquez o un (Erick) Morales, y esa es la idea, que la afición los adopte, esa es la intención de este proyecto”, añadió Felipe Bravo, coordinador de Potenza Real Boxing.

El Dinamita, también comentó que tiene planes ambiciosos para los jóvenes pugilistas que formen parte de su promotora.

“Sacar campeones mundiales, ese es el objetivo, y la idea es que el boxeo crezca en nuestro país. Es una gran oportunidad, hay mucha tela de donde cortar para que los muchachos se den a conocer desde abajo, para que cuando los vean en 12 rounds ya sepan de quién se trata, aquí la misión es sacar campeones mundiales

“Pero no se les regalara nada, que se lo ganen a base de trancazos, de esfuerzo. Ser campeón mundial no es fácil, hay campeones mundiales que tienen cinco o siete peleas, a mí me costó 35, 40 peleas ser campeón mundial, que vean el boxeo como un deporte de respeto”.

Y respecto al hecho de que estos jóvenes peleadores que podrán ser vistos en televisión, desde que combatan en los cuatro rounds, Márquez asegura a Grupo Cantón que buscará que la fama no se les suba.

“A darles platicas, decirles que esto es de empezar, de echarle ganas a base de trabajo y que no pierdan los pies de la tierra. Siempre ser humildes, sencillos y trabajar como si no hubieran ganado nada, porque yo voy a agarrar a los peleadores y a decirles que lo que quieran ganar será a base de esfuerzo”.