Barcelona celebra cumpleaños de Messi con video de sus mejores goles

Barcelona. Esta mañana el Barcelona celebró el cumpleaños 32 de Lionel Messi con un video de sus mejores goles.

A través de redes sociales el club compartió un video y dio una breve felicitación al futbolista argentino.

En el video se pueden ver los mejores goles que ha hecho el astro argentino en su carrera destacando el que le hizo al Getafe.

We've watched you grow up.

We've chanted your name.

✨ THE GREATEST ✨

Happy birthday, Leo #Messi! pic.twitter.com/oR66PAnBc2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 24, 2019