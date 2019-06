“Antes era ‘novio serial’, aunque solo di un anillo de compromiso”, Marco Antonio Regil.

Marco Antonio Regil, ¿tienes novia nueva, estás listo para darle un anillo de compromiso?

“Estoy soltero, yo era ‘novio serial’, en vez de asesino serial, y solo le he dado un anillo de compromiso, a Silvia, con la que casi me casé y luego con Laura, no nos comprometimos pero hablamos de casarnos. Las dos fueron Miss México en distintos años, yo no sabía estar solo, terminaba con una y estaba con otra y como conducía varios certámenes de belleza, había novia nueva cada año, por eso necesitaba aprender a estar solo conmigo y ya no dependo de nadie, estoy más sano para entablar una relación, antes nunca me habría ido solo al cine, ahora ando en bici, voy al cine, viajo solo, aprendí que estar conmigo es muy bonito”, aseveró.

Hace años me dijiste; “Solo me caso con una chava decente y virgen”.

“Era muy cerrado, ya no quiero que sean vírgenes, me gustan los valores pero ya no tengo esa mentalidad, se que conoceré a alguien increíble, pero cuando he conectado con el corazón, no vive donde vivo yo y para amar tienes que viajar y dormir juntos, yo lo máximo que viví en pareja fue 6 meses”. “No es sano que una madre sustituya al marido con su hijo, como lo hizo mi madre conmigo”.

Tu mamá nunca se volvió a casar porque de chico le decías: “Si te casas me tiro debajo de las ruedas de un camión”.

“Sí y ella era muy celosa conmigo, es el caso típico de muchas mamás divorciadas o solteras, que sustituyen al marido con el hijo, no sexualmente y sin mala intención, pero ella decía: ‘Marco Antonio es como mi maridito’. No es sano darle al niño el lugar que no le corresponde y yo la celaba: ‘Soy tu maridito entre comillas, pero tienes dates’, eso me creo inseguridad que manifesté en mis relaciones, como perrito con lo de ‘este árbol es mío’, siempre sufriendo que alguien se llevara lo mío. }

En mis talleres explico que es como un vendedor, que para ganar la comisión necesita vender, pero trata con tantas ganas que asusta al cliente. No es lindo que te quieran amarrar”. “Cuando me deprimía solo comía helado, al fallecer mi mamá subí 15 kilos, me quería llenar de comida sin control para quitar mi sufrimiento, pero no quitas el problema, solo adormeces el dolor, no es la solución.

Yo decía ‘sin mi mamá me muero’, y aprendí a seguir sin ella, que tengo otras razones para seguir, pero si dices ‘no puedo’, estás diciendo ‘no quiero’. Yo daré un taller emocional que se llama Cambia tu historia, el 6 y 7 de julio en la Ciudad de México, porque cuando eres enojón y dependiente, la emoción sube y la inteligencia baja y tus emociones te manejan”, concluyó Marco Antonio Regil, cuyo podcast tiene 6 millones de downloads y publicará su libro sobre herramientas para el crecimiento personal.