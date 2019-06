Va por cirugía número 52

En busca de darles más placer a los fans que ven a Sabrina a través de sus páginas porno, la actriz y cantante su volverá a amentar el busto. Después de su operación, cada seno pasará de pesar cinco kilos a siete kilos y medio. Una empresa francesa ya le envió a la cantante sus aumentos para los senos.

“Ya me enviaron mis expansores, me tienen que operar nuevamente, para después colocarme los nuevos, después de la operación cada seno va a pesar siete kilos y medio. La verdad es que no va a ser nada sencillo porque primero me van a poner los expansores que llevarán una válvula para que por ahí se introduzca el agua salina y se vaya gradualmente aumentando el busto. Ya después me colocarán los implantes”, relató Sabrina en exclusiva para GRUPO CANTÓN.

Continuó: “Los implantes son de silicona de muy buena calidad, son de Francia porque aquí en México no los hay, son especiales para mí, los mandé a hacer a mi gusto, al tamaño que yo quería”, dijo Sabrina. La cirugía está planeada para hacérsela en unos días en Texas, lo cual tiene muy emocionada a la rubia porque se considera adicta a las cirugías.