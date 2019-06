Prohíben estacionar bicicletas

CIUDAD DE MÉXICO.– Ahora, sin aviso de por medio y violando cualquier tipo de reglamento, personal de Vía Pública de la alcaldía Cuauhtémoc se dedica a levantar las bicicletas de la gente que acude al Centro Histórico a realizar alguna compra, o simplemente van de paseo, por lo que no pueden descuidar su transporte ni por un momento.

Policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el uniforme y escudo del desaparecido Cuerpo de Granaderos, escoltan la calle de Corregidora, desde Pino Suárez y hasta dos calles adelante de Academia, donde algunos ciudadanos encadenan a un poste por unos momentos sus bicicletas para ingresar a los locales establecidos.

Pero al salir, los propietarios ya no encuentran su medio transporte, pues las camionetas rotuladas con el logotipo de la alcaldía encabezada por Néstor Núñez, cortan la cadena y retiran las bicicletas sin que nadie les avise de que no pueden dejar ahí su bici.

“Es increíble. Los policías que están resguardando esta calle no nos advierten que se pueden llevar las bicis, creo que son ellos quienes avisan a la gente de la Cuauhtémoc, y llegan rápido a cortar la cadena y llevarse nuestras bicicletas. No hay ninguna prohibición para dejarlas por un momento, además de que no estorban”, declaró a este diario el señor Carlos.

Los comerciantes son testigos de la actuación de los policías de la SSC, y afirman que son ellos los que dan el pitazo al personal de la alcaldía.