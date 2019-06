Diputados pueden ayudar a los alcaldes

VALLE DE MÉXICO.- El diputado federal por el Estado de México, Óscar González Yáñez, pidió a los alcaldes del país ser más sensibles en torno a la aplicación de recursos y la solicitud de los mismos, “que se acerquen a nosotros, los diputados federales y locales podemos apoyarlos en las áreas que están a nuestro alcance”.

“Debemos recordar que el presidente de la República, debido a los altos niveles de corrupción en administraciones pasadas, cerró los apoyos directos para los alcaldes, es por ello que la invitación a los alcaldes es para que se acerquen y se dejen ayudar por los diputados, tanto federales como locales”.

“Podemos ayudarlos con temas relacionados con deudas con la CFE, con la Comisión del Agua, laudos laborales, entre otros; buscando que eficienten su recaudación también puede ser de gran ayuda”

En entrevista, el también presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso federal, dio a conocer que se ha reunido con los ediles de diferentes municipios y les ha explicado que la disminución de la deuda también sirve para combatir el rezago financiero que enfrentan.

“Hay presidentes municipales muy sensibles, hay otros no tanto, creo que algunos no han entendido que parte de la forma de ayudar no es necesariamente haciendo llegar recursos, sino ayudándolos a solucionar problemas que los aquejan”.

El diputado federal mexiquense sostuvo que los alcaldes cometen el error de pensar que todo lo tiene que resolver la federación con recursos, siendo que también se pueden utilizar mecanismos alternos que ayudarán a mejorar sus finanzas.