Defiende a colegas

Harto de que en los programas de TV, plataformas digitales y la radio no se mencione a los compositores de las canciones, el artista alzó su voz ante la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) en plena asamblea. El cantautor expuso que está luchando para que se respete el legado que han dejado los compositores.

“Voy a pedir en todos lados que se nos respete a los compositores, me comprometo a hablar a los programas de TV Azteca, Televisa, en Estados Unidos… Yo siempre he peleado mucho que se nos dé el crédito a los compositores en las plataformas, en la televisión, en la radio, que nos mencionen y que el crédito no se le dé al cantante, estamos luchando constantemente, así que cuenten conmigo porque yo voy a hacer todo lo posible para que nos ponga el crédito a los compositores”, platicó Aleks Syntek.

Por su parte, el maestro Armando Manzanero compartió que la SACM está peleando para que se les dé el crédito a los creadores de las canciones: “Todos los usuarios de las canciones tienen que pagar, poco a poco vamos a lograr que todos los programas mencionen el nombre del compositor, es muy contado los casos en que no se menciona el nombre del compositor, pero si hay que registrarlo”, dijo.