De tour con Rosy

Este 4 de julio don Armando Manzanero y la cantante Rosy Arango estarán compartiendo el escenario en un festival en Santo Domingo, República Dominicana. En exclusiva para GRUPO CANTÓN, la embajadora de la música mexicana dio los detalles de este evento.

“En esas andamos, en hacer un tour juntos, pero no me quiero anticipar, ni lanzar campanas al viento, solamente quiero decir por el momento tengo el apoyo del maestro Manzanero y estoy feliz de que me haya invitado a cantar con él a un concierto. Yo le voy a interpretar unos temas de su autoría, para mí es un regalo enorme compartir el escenario en el festival de Santo Domingo”, reveló. La cantante está feliz participar en este famoso evento.

“Este 4 de julio me voy con el maestro Manzanero a República Dominicana, porque voy a tener el gusto de cantar con él. Don Armando me dijo: ‘Es bueno encontrarme con nuevas intérpretes que le están apostando a una versión contemporánea de la música mexicana’”, comentó.