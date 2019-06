Está a uno del retiro

Ciudad de México.– Uno de los acontecimientos de interés en la segunda vuelta de la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) será esperar la victoria 200 de Francisco Campos en el circuito veraniego de pelota nacional.

Con este triunfo, Pancho Ponches se retirará del profesionalismo para dar paso a la leyenda del lanzador nacido en Guaymas, Sonora.

Y este domingo, en el tercer Juego de la Serie ante los Rieleros de Aguascalientes en el Estadio Nelson Barrera Romellón, el veterano pitcher de los Piratas de Campeche será el abridor por los locales en búsqueda de la codiciada victoria del adiós.

Su triunfo 199 llegó el pasado 8 de junio en el Parque Kukulkán Álamo, cuando Los Filibusteros vencieron 6-3 a los Leones de Yucatán, juego en el que Campos tuvo seis entradas de trabajo en las que permitió una carrera, seis hits, una base por bolas y ponchó a tres hombres. Nueve encuentros después de conseguir el 198, por lo que en entrevista con Grupo Cantón, el lanzador desea que no tenga que esperar un tiempo similar para conseguir el anhelado 200.

“Esperemos que ya no, que Dios nos permita que rápido llegue en esta temporada para decir adiós a gusto.

“Me costó mucho trabajo, créeme que no fue fácil para mí, es un logro que lo estoy saboreando todavía. Ya van 199, pero estos últimos son los que más se quedan en mi mente para siempre”, revela Campos Machado.

Y es que hubo algunos partidos en los que parecía que la conquista 199 llegaba antes, pero la falta de apoyo de la ofensiva de Piratas, o una mala actuación del bullpen, daban al traste con la actuación de Pancho.

“Me propuse mentalmente no amargarme de esa manera, yo siempre he dicho que las cosas van a llegar por sí solas, porque Dios así quiere que sean las cosas.

“Yo conozco y he visto compañeros que cuando les echan a perder un juego, patean, rompen y tiran un montón de cosas, y yo no, yo dije: ‘si Dios todavía no quiere que me retire lo voy a ver por ese lado’, para no llenarme de veneno yo mismo, porque eso puede ser perjudicial, entonces es una manera de seguir disfrutando el beisbol y lo quiero ver por ese lado”, asegura.

A pesar de que sus dos más recientes éxitos se han dado en patio ajeno, el 198 ante Olmecas de Tabasco, en el Parque Centenario 27 de Febrero, y ante Los Melenudos en el Kukulkán, el serpentinero desea que el 200 llegue en el Nelson Barrera Romellón.

“Desde luego, en el de Piratas de Campeche, en el de mi equipo, son 27 temporadas en las que he participado con ellos y Dios quiera que me permita hacerlo en ese estadio”.

Pancho Ponches tiene una excelente oportunidad este domingo, ante los Rieleros, para conseguir la ansiada victoria con la que pondrá fin a su carrera, y lo podría hacer, precisamente en el estadio de su preferencia.

Sin embargo, del otro lado estará Rolando Valdez en la lomita, respaldado por una ofensiva encabezada por el líder en cuadrangulares y carreras producidas de la temporada: José Vargas, con 29 y 69 respectivamente; el cuarto mejor productor de anotaciones, Michael Wing, con 63, y el mejor bateador de triples, Tony Campana, con 11, por lo que la misión luce complicada.

HONOR

Ocho días después de ser homenajeado en el Juego de Estrellas 2019 de la LMB en El Diamante de Fuego de la capital, Francisco buscará hacer historia en su carrera, y hablando de marcas, Campos se convirtió esta temporada en el segundo lanzador en jugar en los cuatro estadios de la Ciudad de México: el Parque del Seguro Social, Foro Sol, Fray Nano y el Alfredo Harp Helú; después de Pablo Ortega, de Tigres.

“Es un enrome orgullo para mi persona poder participar en todos estos inmuebles en la Ciudad de México, porqué, porque estamos hablando de toda una historia del beisbol mexicano, “Haber participado en éste y en el anterior y en todos estos estadios me llena de orgullo, y ya le voy a poder decir a mis nietos el día de mañana, si Dios me lo permite,: ‘mi hijo, yo jugué en todos los estadios de la Ciudad de México’”.

Y, aunque la nueva casa de los Diablos Rojos es el coso que más le ha gustado pisar, es el Parque del Seguro Social el que mejores recuerdos le trae al experimentado pitcher.

“Ver un Juego de Estrellas en 1990, cuando vine con la camisa de Pastejé y poderme tomar fotos con grandes personajes como Andrés Mora, Vicente Verdugo, Leo Valenzuela, yo era un chamaco de 18 años, era un sueño para mí, como un académico, poder jugar en el Parque del Seguro Social, meses después pude jugar en la Liga Metropolitana y era un sueño cumplido, pero al que todavía le faltaba la cerecita de la Liga Mexicana de Beisbol.

“Lanzarle a un Tigres, a un Diablos, en el Parque del Seguro Social, créeme que para todos los peloteros que amamos el beisbol mexicano, lanzarle a unos equipos íconos de nuestro beisbol la verdad es muy emocionante y te lo digo sinceramente, sin menospreciar a todos los demás equipos, pero estamos hablando de íconos en el beisbol mexicano; para mí fue muy bonito lanzar en el Parque del Seguro Social”.