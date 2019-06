Se registra explosión en refinería de Filadelfia

Estados Unidos. Durante la mañana de este viernes se registró una explosión en la refinería de Filadelfia, Estados Unidos.

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos quienes laboran en el incendio.La explosión causó estruendo y un temblor que fue percibido en varias localidades de Filadelfia.

Hasta el momento autoridades no han dado a conocer el número de víctimas o posibles heridos por este accidente.

Cabe destacar que las carreteras cercanas fueron cerradas y un humo denso cubrió la mayor parte del centro y sur de Filadelfia.

@6abc @CBSPhilly @FOX29philly Philadelphia energy Solutions Refining Complex at about 4:15 am pic.twitter.com/vK1Vs2MEfR

— hood’s favorite vegan (@1nicetownbean) June 21, 2019