Prohibido ver a Caro

Mucho se rumoreó que Pablo Montero tenía una orden de restricción para con sus pequeñas hijas Carolina y Daniela, pero vaya sorpresa que nos llevamos cuando nos enteremos que esa restricción es hacia su exmujer Carolina Van Wielkin, así lo confirmó el cantante.

“Una orden de restricción hacia Carito, pues por diferencias que tienen las parejas cuando se divorcian, entonces empieza la mala comunicación y los malos entendidos. En eso no nos hemos puesto de acuerdo jamás porque ella es de carácter fuerte y yo también. En un momento de discusión, no nos pusimos de acuerdo y se le hizo fácil poner esa restricción y yo fui al área jurídica de Playa del Carmen y ahí se me notificó y lo entendí”, reveló.

El intérprete aclaró que nunca estuvo preso por no cumplir con esta restricción: “Me sacó de onda, pero quiero aclarar que no hubo detención, yo mismo fui al área jurídica para que me enteraran de lo que estaba pasando. Cuando sucede esto si me enoja porque yo me he desvivido para complacerla en todo. Yo estoy tranquilo, a mi no me importa”.