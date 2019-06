Aunque mucha gente no vio con buenos ojos ver de regreso en los cuadriláteros, a Metálico, ahora como réferi, luego de perder la lucha por el retiro con el maestro Virus, la realidad es que nadie puede coartar su derecho al trabajo porque es algo que nos otorga la Constitución y considero que es un buen gesto del CMLL darle chamba en otra faceta; además no le están regalando el trabajo pues El Tigre Infante –como se hace llamar ahora- tuvo que hacer exámenes y aprobarlos.

Lo he tratado infinidad de veces como luchador y como persona y tengo que decir que es un hombre con grandes principios que se esfuerza por sacar adelante a los suyos y para los que no lo saben su hijo es un fregonazo en la lucha olímpica, estoy seguro que pronto lo veremos debutando en las filas del CMLL y portando el vestuario que algún día fue de su padre. Pero no sólo eso, también prepara a otros chamacos sin nada a cambio y eso no cualquiera lo hace; si le dieron la chamba de referí es simple y sencillamente porque está cosechando lo que sembró.

En otro orden de ideas quiero felicitar públicamente a Misterioso Jr pues superando el dolor que es perder a una hija, logró que se hiciera justicia y que el IMSS de Torreón aceptara que la joven murió porque la atendieron mal durante su parto, lo que marca un precedente importante, sobre todo porque en muchas clínicas del país tratan a las embarazadas con majaderías y malos tratos, cuando debería de ser al revés porque los doctores y enfermeras de esas clínicas tienen trabajo y comen gracias a nuestras aportaciones.

Esto se tiene que acabar y qué bueno que una figura como Misterioso, pese al dolor de haber perdido a su hija, va a apoyar a todas las mujeres embarazadas a fin de que puedan tener un parto sin que sus vidas y las de sus hijos estén en peligro. Loable gesto. Nos leemos en la próxima.