Denuncia violación

Aleida Núñez comienza campaña en contra de la agresión hacia las mujeres la cual lleva como nombre “Contra la violencia femenina” y en exclusiva para GRUPO CANTÓN, reveló haber vivido violencia física, psicológica y sexual.

“Él empezó a obligarme a tener sexo y pues me violó y todo empezó como una historia de amor muy padre, detallista, amoroso e inteligente, pero cuando me di cuenta de detalles que empezaban a ocurrir, me di cuenta que estaba saliendo con un psicópata. Comenzó por amenazarme con que si lo dejaba filtraría fotografías mías y videos de desnudos, los cuales fueron grabados sin mi consentimiento y hasta el día de hoy siguen existiendo esas amenazas, pero ya no me cansé de vivir con ese miedo, así que basta de tener a que ventilen en unos videos íntimos”, reveló.

La actriz relata que su agresor llegó a golpearla en diferentes ocasiones, incluso sintiendo miedo de morir.

“Para la gente era un buen hombre, un día me iba gritando en el coche y me bajé como loca del auto porque comenzó a golpearme con chachetadas y me lastimó el cuello… Llegué a tenerle asco porque siempre buscaba como lastimarme y herirme emocional y físicamente… Lo único que falto que me hiciera era matarme, porque me hizo de todo”, platicó.