James Bond retrasado: Prioridades o como un videojuego te puede causar problemas en el trabajo

La nueva cinta de James Bond se ha retrasado nuevamente; Durante un filme Hay una agenda que se debe seguir disciplinadamente para que salga a la luz la película en tiempo y forma, normalmente el encargado de esto es el director quien fija fechas y cita a los actores en los horarios pero ¿Qué pasa cuando es el mismo director quien retrasa las grabaciones?

Cary Fukunaga, director de la película del agente se presentó al lugar de rodaje tres horas después de lo previsto, las razones van más allá de lo gracioso: “se retrasó porque estaba jugando en su PlayStation”. Como consecuencia de su acción, el equipo de producción informó a los actores que debían recuperar las horas perdidas y por tanto las grabaciones se pasarían al fin de semana, el problema reside en que ese fin de semana se festejaba el día del padre.

Como era de esperarse, la mayoría de los actores estaban descontentos con la decisión, puesto que ya tenían planes hechos para ese día especial. A principios de este mes se reportó una fallida explosión que ocasionó daños en un estudio de grabación y en marzo pasado el protagonista Daniel Craig sufrió una seria lesión en el tobillo mientras filmaba en Jamaica que lo obligó a dos semanas de rehabilitación, con este suman tres retrasos serios en las grabaciones, por lo que ahora el estreno del 007 es incierto.

BOND 25 update: Daniel Craig will be undergoing minor ankle surgery resulting from an injury sustained during filming in Jamaica. Production will continue whilst Craig is rehabilitating for two weeks post-surgery. The film remains on track for the same release date in April 2020. pic.twitter.com/qJN0Sn4gEx

— James Bond (@007) May 22, 2019