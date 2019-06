Horóscopos para este viernes 21 de junio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante piscis usa una pulcera roja o un listón rojo en tu mano derecha para conectarte con la energía del amor y fluya la pasión y el deseo.

ARIES

Date el tiempo de descubrirte a ti mismo para conocer explotar tus cualidades y trabajar en tus defectos. Que tus emociones vibren con la compañía de esa persona especial este fin de semana, realiza actividades culturales o de entretenimiento que consolidarán la convivencia y generan un enamoramiento. Disfruta al máximo de la vida, se reservado y con bajo perfil para no generar envidias.

TAURO

Revisa minuciosamente los pendientes que tienes en el trabajo, atiéndelos y resuélvelos. No seas tan confiado o se te Irán de las manos hacer las cosas bien. Una buena administración te permite hacer rendir tu dinero, no lo mal gaste o derroches. La motivación y el interés que tienes por ese pretendiente será bien correspondido, se aspecta una posible relación sentimental.

GÉMINIS

Toma en cuenta lo mucho que te has esforzado, lo que has trabajo y lo conveniente que sería consentirte con un viaje , ve planeado todo para poder disfrutar de tu próximo descanso. No te disguste por el tiradero que hay en tu hogar, busca a la familia para repartir el aseo y tengas un lugar agradable donde puedas vivir. Esta bien hacer una actividad física, te mantiene con energía y con vitalidad.

CÁNCER

Enfréntate a los pesares o problemas que te están inquietante, se manifestará la solución para poder superarlos. Terminas la semana agotado pero cumpliendo con tus responsabilidades y los asuntos del trabajo. Dedica tú tiempo libre a convivir con tu pareja, busca hacer nuevas actividades que salgan de la rutina y que intensifiquen la buena convivencia. Concluye el fin de semana satisfecho por atender tu vida social y familiar.

LEO

Descubrirás nuevos gustos que ayudan a mejorar tu personalidad, estas más motivado por superarte y perfeccionar tus cualidades, se refleja el interés por hacer una actividad física, caminar o correr que disfrutas hacerlo al aire libre. Te estás concentrado en tu trabajo y estás por llegar acuerdos que te beneficiaran para poner en marcha un negocio o percibir otra entrada de dinero. Contempla todas las propuestas y ofertas que se te presentan va influir en próximos días.

VIRGO

Pon en marcha tus planes para pasar un buen fin semana en compañía de tus amigos, relájate y convive estarás contemplado para fiestas y reuniones. Cuida no excederte en lo que tomas, para que te diviertas. Estas contemplando metas muy altas, tendrás que esforzarte más; será posible lograrlas. Se criticó de como estas gastando tu dinero, o si necesitas administrate mejor. Ten un poco de paciencia y tu suerte te dará grandes oportunidades de riqueza.

LIBRA

Buena comunicación a nivel intelectual con tu pareja, se entiende y conviven más. Lo que estás haciendo está teniendo buenos resultados, continúa esperándote que será bien remunerado. Tú capacidad para generar un ambiente propicio con tu pareja de romanticismo, esta en tu ideas que puedes poner en marcha para despertar las pasiones y los instintos sexuales. Fin de semana muy fructífero para convivir con la familia y pasar buenos momentos.

ESCORPIO

La pareja comienza a tener gran importante en tu día, esta muy presente en el corazón y en la mente. Sigue enamorándose más conviviendo en una cita, un concierto o una obra de teatro alimenta la cultura y los buenos momentos en pareja. Te sientes realizado por concluir los pendientes o cuestiones de compromisos laborales o académicos. Días ideales para conocer nuevas personas, interesantes con las que pueda armar proyectos o bien te ayuden a ser mejor ser humano.

SAGITARIO

Será importante tu presencia en un evento familiar, ordena tu agenda y atiende los compromisos más importantes por que se presentan muchas actividades y planes, estarás confundido que hacer. No actúes de forma irresponsable y el karma te ayudará a estar estable y sin problemas. Confía más en ti, las capacidades y cualidades que tendrás que demostrarles en una dura tarea del trabajo o la escuela. Decídete de una ves si quieres estar con esa persona y si realmente quieres un compromiso.

CAPRICORNIO

No busque dar una explicación a lo que estás sintiendo, simplemente te inquieta y estás comenzando a enamorarte. Entrégate a la relación y busca nuevas actividades para hacer en pareja fuera de la rutina. Será un fin de semana muy divertido donde esta presente la alegría. No esperes demasiado de las personas y que comience por ti, ser bondadoso y dar o ayudar el karma te llenará de bendiciones.

ACUARIO

Pasa por alto algunos comentarios mal intencionados que buscan hacerte enojar. Se diplomático y ocupa como estrategia ocupate más de los pendientes o tus seres queridos para no permitir que te afecten. Este fin de semana busca hacer mas actividades al aire libre, dedicate tiempo para el descanso. Has sido capaz de solucionar los problemas económicos, vas saliendo de pagar o cubrir un pendientes económico.

PISCIS

La vocación de servicio comienza con las actividades de limpieza, mantén todo aseado para disfrutar el lugar donde vives. Cuidado con excederte en las celebraciones o los festejos o podrás enfermarte. Terminas la semana con la satisfacción de haber cumplido con tus obligaciones y disfrutas al máximo de convivir con tus seres queridos. Conocerás nuevas personas con las que podrás hacer importantes negocios.