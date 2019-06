Grandes sorpresas que da la vida

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida y con esto no me refiero a todo lo que ha pasado en mi vida en estos últimos meses, la ética y la lealtad jamás me permitirían hablar de este tema en este mi querido Diario BASTA!, por eso hablaré de otra sorpresas que me ha dado la vida, como ir caminando por los pasillos de Azteca y de repente encontrarme a mi querido Ricardo González “Cepillín”, con sus tres hijos, a los cuales adoro desde que éramos niños, cuando tuve la oportunidad de conocerlos, justo Cepillín me estaba dando unas palabras de aliento y diciéndome cosas muy bonitas, como es él, un encanto de persona, cuando a lo lejos veo acercarse a dos que venían vestidos de manera muy peculiar por decirlo así, ya cuando se acercaron resulta que eran Los destrampados, que también son fantásticos, imaginen aquel encuentro entre estos dos grupos, se abrazaron, platicaron, intercambiaron chistes, yo me sentía en la convención anual de payasos, nomás faltaban Chuponcito y Los wapayasos para que se armara la gorda, pero siguiendo con las sorpresas, me llevé una grande ahora que Isaac Hernández vino a Ventaneando, de entrada es una estrella y un verdadero encanto de persona, un orgullo para este país, es en este momento el bailarín clásico más importante del mundo… Pues les voy a romper el corazón a varias y a varios, resulta que ya lleva unos años de relación amorosa con una coreógrafa diez años mayor que él, y para acabarla de chingar ya vive con ella y dice que está muy contento, así que pues solo será para que lo vean pequeñas traviesas por lo menos de momento. Y otra gratísima sorpresa ha sido enterarme de que mi amada Inés Gómez Mont está soberbia en su nuevo programa de cocina que está a punto de estrenar en Televisa y no han parado todos los que trabajan con ella, de expresar el goce que es colaborar con Inés, que es la más disciplinada, puntual, cumplidora, sencilla y que todo el mundo adora, cosa que aseguro será un ingrediente primordial para que el programa sea un éxito rotundo, así que toda la mierda del mundo a mi querida Inés Gómez Mont. He dicho.