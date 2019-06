Gabriel Soto será soltero con hijas

El próximo proyecto del productor Juan Osorio llevará a la cabeza a Gabriel Soto. Soltero con hijas es el nombre del melodrama que verá de regreso al polémico actor, que ahora más que nunca debe cuidar sus reacciones en redes sociales y su relación con su exesposa. El es un papá ejemplar de la vida real, que no debe caer en provocaciones en las redes para no afectar su imagen.

Sin miedo a la verdad se queda con el horario estelar

Después de días de definiciones para decidir los cambios de Las Estrellas en el verano, finalmente Televisa apostó por dejar en su horario estelar la segunda temporada de la teleserie Sin miedo a la verdad que produce Rubén Galindo. Ocupará el espacio que dejará libre Por amar sin ley. Y en el horario de las 8:30 una vez que termine la corta temporada de Juntos: el amor nunca se equivoca que arranca este lunes, entrará a tomar la estafeta Victoria Ruffo con Cita a ciegas a cargo de Pedro Ortiz de Pinedo.

Master Chef Vip hasta el 2021

Quienes claman por la versión VIP de MasterChef, tendrán que esperar hasta el año 2021, el productor Hernán Albarenque nos confirmó en mi programa de radio que el proyecto aún no se vislumbra para el siguiente año, no así la versión Junior, que probablemente la veamos al aire en el 2020

Notas y más notas…

Los exnovios Paco Zea y Sherlyn se ignoraron en el cumpleaños 70 de Thelma Ruz, ni siquiera se voltearon a ver. Sin embargo, cuando la actriz subió al escenario a cantar Como la flor (Selena), hubo mensaje velado: “Ya sé que tienes un nuevo amor…sin embargo, te deseo lo mejor… Si en mí no encontraste la felicidad… Tal vez alguien más te la dará… En esa misma fiesta, me cuentan que Laura Bozzo se molestó porque no encontró lugar en la parte de abajo, y prefirió irse por no tener lugar privilegiado. Ni hablar, llegó tarde… Brandon Peniche regresa este fin de semana a conducir la final de Mexicana Universal. Estuvo 10 días viajando en Europa con su esposa para cumplir un compromiso de trabajo en Inglaterra… Aquí termino, la próxima semana más nombres…