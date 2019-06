Corrupción en Conagua

Centro, Tabasco. El Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, denunció posibles actos de corrupción en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), toda vez que un grupo de funcionarios de esa dependencia federal pretendían entregar a empresas foráneas obras que se realizarán en Tabasco.

En entrevista con Grupo Cantón, el titular del Poder Ejecutivo denunció que los funcionarios a los que se refiere laboran en esa institución desde administraciones anteriores y son cercanos a Margarita Zavala.

Después de asistir a la presentación del Plan de Trabajo de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), el Gobernador aprovechó su estancia en CDMX para sostener una reunión en la Conagua, y allí exigió que todas las obras de Tabasco se concursen en la entidad y no en CDMX. Y sentenció: “Si no las licitan en Tabasco, mejor no hagan nada”.

OBRAS PENDIENTES

La Conagua tiene presupuestado invertir en Tabasco en este año 640 millones de pesos, de los cuales 500 millones de pesos se destinarán para la protección y reforzamiento de obras marginales de los ríos González, Carrizal, Samaria, Oxolotán y Puxcatán, mismos que presentan deslaves en algunos tramos, debido al bajo nivel de los ríos a causa del estiaje.

Se tiene previsto también invertir 110 millones de pesos en la mejora de la captación del agua potable, principalmente en Villahermosa y municipios del estado.

También se contempla la inversión de 30 millones de pesos que se invertirán en la compuerta El Macayo, para abrir un canal y facilitar el tirante de agua en el río Carrizal, toda vez que las plantas potabilizadoras La Isla y 2, que tienen sus zonas de captación en dicho río, son inadecuadas.



