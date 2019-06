Como NO deberías asaltar un banco

El caso del día de hoy parecería sacado de un compilado de casos chuscos en la TV, sin embargo y por más ridículo que parezca, pasó en Gran Bretaña: Un ciudadano Estadounidense residiendo en el país Británico fue condenado a 14 meses en prisión por robo a mano “armada”; su instrumento de asalto: un plátano en una bolsa de plástico, según informes de Newsweek.

https://t.co/bzz6YgS2ws famous limerick : "the banana is a wonderful fruit, it has many uses forsooth, it can be eaten for fun, or used as a gun, to hold up a much bigger brute" LOL @SkyNews

— Arun Ratnam (@BucksRam) June 18, 2019