Colocan antimonumento y piden justicia por el caso News Divine

Con pancartas y coronas de flores, familiares exigen justicia por el caso del News Divine.

Ciudad de México. Después de 11 años, familiares colocan antimonumento en el Zócalo Capitalino, esperando se haga justicia de aquel operativo fallido en el antro News Divine, el cual dejó 12 muertos y 16 heridos.

El antimonumento consto de un gran número 12 color rojo, acompañado de coronas de flores, de igual manera 12, recordando a los jóvenes que perdieron la vida en aquel operativo policíaco.

Los implicados, denuncian que Francsico Chíguil, quien fue el responsable de la apertura del antro no importando no contar con los requerimientos necesarios, en la actualidad es alcalde en Gustavo A. Madero, y no fue castigado por la ley como tendría que ser.

Por otro lado, recientemente, el juez, Ángel Aarón Cámara Atristáin, ordenó ampliar la investigación, a fin de ofrecer justicia a las victimas, sin embargo el Consejo de la Judicatura Capitalina removió al juez, anulando la investigación.

Los familiares siguen espera de una respuesta, y hasta el momento ninguna autoridad ha declarado algo al respecto.

Esto te puede interesar