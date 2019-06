Andrés García se aleja de la CDMX

A pesar de que don Andrés García ya puede dar más pasos sin bastón (por los problemas de espalda que padece), ahora resulta que el histrión no puede venir a trabajar a la CDMX porque su presión no se lo permite. En exclusiva para GRUPO CANTÓN, desde Acapulco, el artista dio los detalles.

“Ya no puedo ir a la CDMX porque la altura me sube la presión. Ya no puedo ir a ver mis pendientes allá, ni tampoco puedo trabajar. Ahora tengo que monitorear mi presión todo el día. Todos los días me tomo mi medicamento, afortunadamente mis amigos doctores de la Marina acá en Acapulco me están medicando y están al pendiente de mi salud”, reveló.

Don Andrés compartió que ha chocado y esto le afecta el estado de salud de su espalda: “Voy poco a poco mejorando, desafortunadamente ayer choque otra vez, ya no sé cómo está mi espalda, aunque sigo caminando con mi bastón, lo bueno es que ya por lo menos doy más de 20 pasos solo sin ayuda”, reveló.

El actor tiene planes para trabajar en proyectos fuertes: “Tengo pensado hacer una producción acá por Acapulco, pero nada que sea la CDMX. También tengo planes para ir a filmar a Sudamérica. Sí puedo trabajar pero solo a nivel del mar, la altura me hace mucho daño. Puedo trabajar en Caracas, Miami, ciudades que no SHOW tengan mucha altura”, dijo.