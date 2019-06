La inseguridad obligó a los 16 alcaldes a cerrar filas en torno a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Este fenómeno no es responsabilidad exclusiva de la gobernante, sino de los 16 alcaldes también, quienes no han podido o no han querido hacer lo que les corresponde, porque desde febrero pasado que se puso en marcha la estrategia de seguridad dividiendo en 847 cuadrantes la Ciudad, se dejó en claro que los titulares de las demarcaciones también deben poner su parte en materia de la prevención.

Por eso, los 16 alcaldes aceptaron como única estrategia de seguridad la que puso en marcha Sheinbaum, porque fueron advertidos que, de no ponerse las pilas y trabajar en torno a ese programa, serán exhibidos con la entrada de la Guardia Nacional.

Es decir, que por abajo del agua, los alcaldes serán balconeados de que no pueden y por eso recibirán ayuda de la federación.

Además, todos los alcaldes tendrán que acompañar a la jefa de Gobierno a los tequios nocturnos que anunció, medida para sumar a vecinos y jóvenes infractores para recuperar los espacios públicos en manos de la delincuencia.