Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía pide que sea citado a declarar en el caso de Fertinal

Ciudad de México. El exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell en un comunicado solicita que la FGR lo cite a comparecer y conocer las acusaciones que se le formulan en el caso de Fertinal.

Señala que los ex integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que conocieron del caso Fertinal, “somos personas honorables, con distintas especialidades y orígenes, pero con el común denominador de haber trabajado siempre bajo el principio de buena fe, por el bien de Pemex y del país, a partir de la información que se puso a nuestra disposición”.

Agrega que las decisiones que tomaron los ex consejeros fueron a partir de avalúos y dictámenes que presentó la administración de Pemex realizados por firmas internacionales establecidas en el país, que acreditaban el valor de los activos, la viabilidad y la conveniencia de la compra venta de dicha empresa.

Joaquín Coldwell indica que los asiste el derecho a que sea la propia autoridad la que informe de manera directa, puntual y detallada el contenido de las indagaciones con que se nos relaciona.

El ex titular de Sener sostiene que se vulnera el principio constitucional de la presunción de inocencia cuando se dan por verdad dichos no acreditados con pruebas o se distorsionan hechos que propician condenas sumarias no sustentadas en el debido proceso legal.

Reitero mi solicitud ante la Fiscalía General de la República para efectos de ser citado a comparecer y conocer las acusaciones que se nos formulan, así como también, para contribuir al esclarecimiento de los hechos que el país reclama.

