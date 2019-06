Graba piloto de Televisa

El productor de Sale el Sol, Andrés Tovar, se sintió ignorado por su conductor Mauricio Barcelata, quien sin avisar visitó las filas de Televisa para grabar el piloto de la nueva versión de Enamorándonos, el cual se transmitirá por la señal de UNIMAS, misma que pertenece a Univisión. Serio y consternado se mostraba el rostro del productor que dijo en exclusiva para GRUPO CANTÓN.

“Me acabo de enterar porque vi unas fotografías de él haciendo el casting en Televisa. Mira, Mau es un conductor al que quiero mucho y que invite a este programa desde el inicio, él hizo ese casting y la verdad es que yo no estaba enterado que lo quería hacer, pero tampoco está mal, creo que todos tenemos derecho a buscar otras opciones y no sé si ya se quedó o no, pero está en todo su derecho de buscar otro espacio”, relató.

Andrés señala si esta situación podría poner en riesgo al conductor de seguir formando parte del matutino de Imagen Televisión: “Mi reacción fue de sorpresa al no saber nada de este tema, porque justo cuando pasan ese tipo de cosas en el canal, se presta a malos entendidos, pero me extrañó porque creo que hay confianza y amistad, pero pareciera que no lo hay. De nuestro lado se quedará, no hay problema de que salga en Sale el Sol, pero del otro lado si lo hay, al final nuestro principal valor es generar un contenido valioso, útil y entretenido y si Mau sigue en ese viaje vibrando igual que nosotros, aquí seguirá siendo bienvenido”, platicó.